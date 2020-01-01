نائب محافظ بني سويف يجتمع بالجمعيات الأهلية لتفعيل وثيقة العمل الأهلي (صور)

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في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف إجتماعا بحضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعددًا من ممثلى الجمعيات الأهلية الموقعة على أول وثيقة لتنظيم وتوحيد الجهود العمل الأهلى بالمحافظة والتي دشنها المحافظ "الأسبوع الماضي" كأول وثيقة من نوعها على مستوى الجمهورية وذلك بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي.



وخلال الإجتماع ناقش نائب المحافظ مع ممثلى الجمعيات عددًا من الموضوعات والقضايا، الخاصة بتفعيل بنود الوثيقة والعمل على ترجمتها على أرض الواقع، والتي تتضمن إعداد دقيق ومحدث لقواعد بيانات المستفيدين من خدمات العمل الأهلي وخريطة توزيعهم، لمنع الإزدواجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مراعاة التكامل والتناغم والتنوع والشمول لتكون الخريطة متكاملة ومتناسقة مع الخريطة التنموية للمحافظة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني.



وأشار نائب المحافظ إلى أهمية الوثيقة التي تعمل على ترسيخ دور العمل الأهلى، إنطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية الدور التنموي والخدمي الذي تنفذه مؤسسات المجتمع المدنى، وتعظيم ذلك الدور المحوري في مختلف المجالات، من خلال مبادئ وأخلاقيات واضحة متفق عليها، بجانب تحقيق التنسيق بين جهود المؤسسات المجتمعية الذي أدى غيابه في معظم الأوقات إلى إزدواجية في الخدمات المقدمة، وإهدار للطاقات والجهود،وانحسارها في أماكن بعينها دون غيرها.



الهيئة الإنجيلية



وفي سياق متصل أناب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم نائبه "بلال حبش" لحضور فعاليات تسليم حزمة من الدعم العينى للمنظومة الصحية المقدمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ضمن مبادرة "مع بعض هنعدي الصعب" والتي ينفذها منتدى حوار الثقافات بوحدة الحوار بالهيئة، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع ببا، بهدف تعزيز وتأكيد قيم المواطنة والتضامن الاجتماعي والإنسانس وقت الأزمات بالشراكة مع بيت العائلة المصرية،لتقديم نموذج للتضامن في مواجهة الأزمات.



من جانبه نقل "حبش" نائب المحافظ شكر وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للهيئة القبطية الإنجيلية، وأعضاء بيت العائلة المصرية فرع ببا بالمحافظة، على هذه المبادرة الطيبة، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطة المحافظة التنموية في مختلف المجالات، التي يشرف عليها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وتعتبر المشاركة المجتمعية من الركائز الأساسية لدعم مشروعاتها بما بعود بالنفع على صالح المجتمع ككل، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل: الصحة والصرف الصحي والتعليم ودعم المشروعات الصغيرة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.



حيث شملت المساعدات المقدمة من الهيئة حزمة من المستلزمات الطبية من الأدوية والمطهرات والماسكات والبدل الواقية والجوانتات والكحول وجاون، لتعزيز المنظومة الصحية في مجابهة الفيروس، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة من قبل الهيئة في العديد من المجالات، وفي إطار دعم خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.



جاء ذلك في حضور: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وزارة الصحة، إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن، الشيخ حسن عبد الرسول، أمين عام بيت العائلة فرع ببا، ونيرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والقس نجاح كريم راعي الكنيسة الإنجيلية ببا وأمين صندوق بيت العائلة، بحضور قيادات الهيئة وناصر صادق، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا، وهبة يسري، مدير البرامج بوحدة الحوار، وسوزان صديقي، مدير المواقع التنموية بالصعيد.

