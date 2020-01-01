العناني يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:43 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
التقى الدكتور خالد العناني، بمقر أعضاء البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، مع السيد ROBERT HORVAT رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، وذلك في إطار اللقاءات الرسمية والمهنية التي يعقدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية لدولة أوكرانيا

شهد اللقاء السفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا وعدد من أعضاء الجمعية وبعض رؤساء الجمعيات والشركات السياحية الأوكرانية البارزة، وأعضاء الوفد المصري الذي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار. 

وفي بداية اللقاء تقدم ROBERT HORVAT رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، باعتذاره لاستقبال وزير السياحة والآثار بمبنى أعضاء البرلمان الأوكراني وليس في مبنى البرلمان ذاته وذلك نظرا لغلقه بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما وجه رئيس الجمعية الشكر لوزير السياحة والآثار المصري على حرصه على زيارة أوكرانيا، وتم خلال اللقاء، بحث سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وأوكرانيا في مجالات متعددة. 

ومن ناحيته، أشار الدكتور خالد العناني على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات التي تربط بين دولتي مصر وأوكرانيا، مشيرا الي التعاون المستمر بين البلدين في العديد من المجالات وخاصة مجال السياحة، ولافتا إلى أن السياحة هي أحد أهم الجسور والروافد الفعالة للتواصل الثقافي والاجتماعي بين أبناء الشعوب.

وأضاف الوزير أن رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا كانت من أولى الرحلات التي استقبلتها مصر في أول أيام استئناف الحركة الوافدة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء أوائل يوليو الجاري، مما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين وعلى حرص الشعب الأوكراني على زيارة المنتجعات السياحية المصرية.

والجدير بالذكر أنه قد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة أوكرانيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليهما اعتبارا من أول يوليو الجاري 41 رحلة طيران من بينهم 27 رحلة طيران إلى شرم الشيخ، و14 رحلة طيران إلى الغردقة.
العناني يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية
العناني يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية
العناني يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية
العناني يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية
العناني يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية
العناني يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اوكرانيا اللقاءات الرسمية السياحة الاثار

أخبار تهمك

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن شراء الأهلي لعقد رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مواعيد مباريات الأهلي الودية قبل عودة الدوري وأبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي المطرود

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه باختلاس 200 ألف من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

العناني يستعرض إجراءات الوقاية من كورونا مع سفيري أوكرانيا وبيلاروسيا

أوكرانيا وبيلاروسيا تشيدان بإجراءات مصر لحماية السياح

286 سائحًا من سويسرا وأوكرانيا يصلون شرم الشيخ

وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بمركب سياحي بشرم

عمدة كييف يستقبل وزير السياحة والآثار وكبرى منظمي الرحلات

وزير خارجية أوكرانيا: أحب زيارة مصر واستمتع بتنوعها السياحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:25 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

04:59 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

04:08 م

عاجل - بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه باختلاس 200 ألف من الزمالك.. طالع التفاصيل

06:10 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

11:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام