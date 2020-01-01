كونتي يطالب إنتر ميلان بتجديد عقد "فاليرو"

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يرغب في تجديد تعاقده مع الإسباني المخضرم بورخا فاليرو نجم خط وسط الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان معجب بإحترافية فاليرو ويرغب في استمراره في الموسم المقبل.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن فاليرو أصبح أكثر أهمية في الفريق منذ عودة الدوريات التي توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في أربعة من ستة مباريات تمت إقامتها حتى الآن.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فاليرو البالغ من العمر 35 عاماً كان قد إنضم لإنتر ميلان قادماً من صفوف فيورنتينا في صيف 2017.











