السيسي "لـ مشايخ القبائل الليبية": إن تنتصروا بنا فسننصركم (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:17 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى مشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن "البيت المصري بيت لليبيين، والبيت الليبي بيت للمصريين.. ومصيرنا واحد ومشترك".

واختتم "السيسي"، خلال لقاءه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي، اليوم الخميس، قائلا: "إن تنتصروا بنا فسننصركم".

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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