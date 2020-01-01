4.7 مليار درهم تحويلات بنظام الدفع الفوري بالإمارات خلال 6 أشهر

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر

أظهر نظام الدفع الفوري / IPI / الذي دشنه مصرف الإمارات المركزي اعتبارا من النصف الثاني من العام 2019 نجاحا كبيرا في إتمام المدفوعات النقدية عبر البنوك داخل الدولة في غضون دقيقة واحدة فقط الأمر الذي عزز من الإنجازات التي حققها المصرف في مجال تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الرقمية.

وكشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن عدد عمليات التحويل المالي التي تمت من خلال نظام الدفع السريع وصلت إلى 1.9 مليون معاملة بقيمة 4.7 مليار درهم منذ بدء العمل بالنظام في شهر يونيو من العام 2019 حيث لم يستغرق تنفيذ كل عملية سوى دقيقة واحدة، علما بأن النظام يعمل وفق نظام 365×7×24 وبدون كلفة سواء على البنك أو العميل.

وكان مصرف الإمارات المركزي قبل تطبيق نظام الدفع الفوري في العام الماضي طلب من البنوك العاملة في الدولة تعديل أنظمتها لتسريع تحويل أموال المتعاملين، التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، بحيث لا تستغرق مدة التحويل سوى 60 ثانية فقط، وذلك اعتباراً من شهر يوليو من العام ذاته.

يشار إلى أن الجهود التي بذلها مصرف الإمارات المركزي خلال السنوات الثلاث الماضية ساهمت في تطوير عمليات وإدارة أنظمة الدفع والتسوية الرئيسية في الدولة مما انعكس بآثاره الإيجابية على القطاع البنكي والمستهلكين، ولا زالت الجهود متواصلة حتى الآن لتعزيز عمل الأنظمة وزيادة متانتها وكفاءتها وفعاليتها.

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