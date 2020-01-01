بينها إسرائيل.. دول أعادت فرض حظر التجوال بسبب كورونا

وترصد بوابة " الفجر" أبرز الدول التي أعادت فرض حظر التجوال بسبب كورونا:





بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه صرح مسؤولون بوزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس أن إسرائيل سجلت أعلى معدل إصابات يومية لها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ تفشي الوباء حتى الآن حيث بلغت أعداد الإصابات بكورونا في إسرائيل اليوم ألف و758 إصابة مؤكدة بكوفيد 19 وأفادت الوزارة أن إجمالي أعداد المصابين بكوفيد 19 في إسرائيل وصل إلى 23 ألف و926 إصابة مؤكدة بالفيروس.



وأعلن يولي ادلشتاين وزير الصحة الإسرائيلي أنه سيتم فرض حظر في جميع أنحاء إسرائيل إذا وصلت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد 2000 إصابة.



ومن جانبه صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس مساء الأمس الأربعاء أنه من الممكن فرض حجر صحي كامل أو جزئي في إسرائيل لإحتواء تفشي وباء كوفيد 19 وأكد قائلًا:" أريد أن يعرف الجمهور أنه قد يتبلور موقف أو وضع ونحتاج حينها إلى العودة إلى الإغلاق الجزئي أو الكامل أو تعزيز القيود ".



وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم أوضح " جانتس" أن كوفيد 19 يشكل تهديدًا لإسرائيل على مدى العام ونصف العام القادمين وربما أكثر من هذا.



2- رواندا:



وبحسب ما ذكرته وكالة "بانا برس" أنه بعد ظهور أعداد إصابات جديدة مؤكدة بكوفيد 19 ومنعا لإنتشار الوباء في المناطق المجاورة فرضت رواندا التي تقع في شرق قارة إفريقيا عزل صحي كامل لمدة 15 يومًا على 6 قرى في إقليمي نياما جابي ونياماشيكي في جنوب رواندا بسبب ظهور أعداد إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



3- كولومبيا:



وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز أن السلطات في كولومبيا فرضت حجر صحي في العاصمة بوغوتا في بعض المناطق التي تفشى فيها وباء كوفيد 19 ونزلت دوريات من رجال الشرطة لتطبيق الحظر وفقا لقرارات مكتب العمدة.



4– بريطانيا:



بحسب ما ذكرته جريدة " ديلي ميل " البريطانية أن العلماء وجهوا عدة تحذيرات من حدوث موجة ثانية أسوأ لكورونا في بريطانيا الشتاء القادم ومن الممكن أن ينتج عنها وفاة مايزيد عن 120 ألف شخص في المستشفي حيث صرحت أكاديمية العلوم الطبية في بريطانيا أنه لا بد من إتخاذ عدة إجراءات صارمة للتصدى ل" أسوأ سيناريو" لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وأوضحت الأكاديمية أنه ستحدث في المستشفيات حالات وفاة بكوفيد 19 قد تصل إلى 120 ألف حالة بين شهر يونيو وشهر سبتمبر فمن خلال تنفيذ إجراءات العزل والغلق السابقة انخفض مستوى ذروة الإصابة بكوفيد 19 والذي يتخوف منه العلماء أن يرتفع مستوى الذروة بعد إجراءات تخفيف الحظر والإغلاق إلى جانب أن الشتاء يجعل الفيروسات تنتشر بطريقة أسرع وأسهل.



وبحسب ما أثبتته الدراسة التيي قام بها 37 عالمًا وأكاديميًا في إطار الإستعداد للشتاء أن ذروة أي موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد ستحدث في المستشفيات في شهري يناير وفبراير حيث صرح الذي أدار الدراسة البروفيسور ستيفن هولجيت الأستاذ السريري لعلم الأدوية المناعي في مجلس البحوث الطبية قائلًا:" هذا ليس توقعًا، ولكنه احتمال..يمكن تقليل المخاطر إذا اتخذنا إجراءً على الفور".



وتابع "هولجيت" قائلًا:" سيكون الاستعداد الحيوي الأساسي لضمان أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من العاملين في مجال الرعاية الصحية والأطفال والضعفاء ضد الإنفلونزا".



5- ألمانيا:



بحسب ما ذكرته وكالات أن ألمانيا وجهت عدة تحذيرات بحدوث موجة ثانية أسوأ لكورونا خاصة بعد عودة السائحين من إجازاتهم وعطلاتهم في أوروبا وعلى وجه التحديد إسبانيا فبحسب ما نشره موقع " فرانس 24" أن وزير الصحة ينس شبان طالب مواطنيه بالإلتزام بالإجراءات الوقائية أثناء قضاء عطلتهم في جزر الباليار الإسبانية بعد ظهور عشرات السائحين الألمان خلال فيديو وهم يحتفلون في شوارع مايوركا دون إرتداء الكمامات ودون إلتزامهم بقواعد التباعد الإجتماعي ووجود مسافات آمنة بين كل شخص وآخر.



وصرح الوزير الألماني خلال مؤتمر صحفي معقبًا على هذا الفيديو:" المشاهد التى وردتنا في نهاية الأسبوع من مايوركا الجزيرة المفضلة للألمان تثير قلقنا" وتابع:" علينا أن نكون متيقظين لكي لا تتحول الباليار إلى ايشجل جديدة" حيث حذر وزير الصحة الألماني بإشارته إلى ايشجل وهو منتجع التزلج في النمسا حيث يتواجد فيه عدد كبير من الحانات مما جعله بؤرة أوروبية كبيرة هذا الشتاء لتفشي فيروس كورونا المستجد إشارة من وزير الصحة بتحول الباليار في إسبانيا إلى بؤرة كبيرة مثله لكورونا.



6- إسبانيا:



بعد أن خففت إسبانيا الإجراءات الإحترازية ورفعت الحظر لعودة الحياة الطبيعية تدريجياَ أسفر هذا عن زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث سجلت إسبانيا 200 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 في إقليم كتالونيا في 7 ولايات وهذا دفع إسبانيا لأول مرة بعد شهر مايو لعودة فرض عزل صحي حيث صرح الرئيس الإقليمي للصحة في كتالونيا ألبا فيرجيس قائلًا:" يجب أن يبقى السكان فى منازلهم، فأصبحت هناك مناطق متضررة حول مدينة لاردة، التى يعيش فيها 210 ألف شخص".



كما قام إقليم كتالونيا بفرض غرامة مالية تبلغ 100 يورو على كل شخص لم يلتزم بإرتداء الكمامة في الأماكن العامة بحسب ما صرح به رئيس كتالونيا كيم تورا ورئيس الحكومة ميريتكيسيل بودو.



وبحسب ما ذكرته صحيفة " البوبليكو" الإسبانية أنه صار إلزاميًا على جميع الأشخاص إرتداء الكمامة في الأماكن العامة والإلتزام ببُعد المسافات بين كل شخص وآخر مسافة 1.5 متر ويستثنى شيئان أولهما منع إرتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة ومنع إرتداء الكمامات للأطفال أقل من 3 سنوات.



كما أعلنت منطقة جاليسيا في شمال غرب إسبانيا فرض حظر على 70 ألف شخص بعد تفشي كوفيد 19 وأتى هذا بعد مرور يوم واحد على إعلان إقليم كتالونيا فرض حجر صحي عام محلي خوفًا من تفشي كوفيد 19 وبالتالي تم منع سكان " أ مارينا" على الساحل الشمالي لإسبانيا في منطقة لوجو من الخروج من المنطقة.



وبناءاً على تصريح وزير الصحة في الإقليم "خيسوس باثكيث ألموينيا" أن السبب الرئيسي لتفشي كوفيد 19 في المنطقة هي عدد من الحانات في هذه المنطقة لذا قررت السلطات تقليل تشغيل الحانات والمطاعم بحيث تكون نسبة الطاقة الإستيعابية لها 50 % إلى جانب إلتزام جميع الأشخاص بإرتداء الكمامات في جميع الأحوال والأماكن حتى على الشواطىء وعند حمامات السباحة.



7- إيطاليا:



كما ارتفعت معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد من جديد في إيطاليا وتخشى إيطاليا موجة جديدة أسوأ لكورونا مما دفع عدة مدن في إيطاليا لمد فترة العزل الصحي والطوارىء خاصة وأنه زاد عدد المصابين بكوفيد 19 من الشباب والأجانب فبحسب ما ذكرته صحيفة " لاريبوبليكا" الإيطالية أنه وصلت نسبة إصابة الشباب بكوفيد 19 إلى 9% في الفترة الأخيرة حيث كانت قبلها 2% وهذا أثار الفزع والهلع في إيطاليا في حدوث موجة ثانية أسوأ لكورونا مما دفع المدن الإيطالية لتمديد العزل الصحي وحالة الطوارىء حيث زادت أعداد الإصابات بكوفيد 19 بشكل يومي 200 إصابة وزادت أعداد الوفيات 9 حالات.



وبحسب ما ذكرته الميزانية العمومية التي قدمتها الحماية المدنية أن أكثر المناطق الواقع عليها ضرر من كوفيد 19 في إيطاليا هي لومباردي حيث تتصدر القائمة وبعدها مباشرة بيدمونت.







تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في عدد من الدول التي خففت إجراءات العزل والإغلاق حتى تعود الحياة لطبيعتها من جديد، وارتفعت الإصابات في هذه الدول واضطرت الدول لفرض حجر كلي أو جزئي في المناطق التي تفشى فيها وباء كورونا حتى لا تنتقل إلى المناطق المجاورة وحتى يتم إحتواء تفشي كوفيد 19.1- إسرائيل: