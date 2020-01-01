صلوات تجنيز الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني بالخطاطبة (صور)

أقيمت بدير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة صلوات تجنيز الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس الدير والأب الروحي لرهبانه.





شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، بالقاهرة والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، والأنبا ساويرس، الأسقف العام المشرف على أديرة القديس الأنبا موسى بالعلمين والشهيد مار بقطر بالخطاطبة والقديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة وعقب انتهاء الصلوات تم إيداع جثمان الأب الراحل في مدفن خاص أُعد خصيصًا له منذ فترة.





كان القس بولس حليم المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة منذ شهور أن القمص أنجيلوس الأنطوني يتلقى العلاج في أحد المستشفيات، وأنه مازال في غرفة العناية المركزة ولا صحة للمعلومات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي حول نياحة أبونا القمص أنجيلوس الأنطوني.





يشار إلى أن القمص أنجيلوس الأنطوني من مواليد مدينة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام 1933.





وترهب في دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس عام 1955، ونال نعمة درجة القمصية بيد الأنبا غبريال رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عام 1960، فيما حصل على شهادة كلية اللاهوت بحلوان في العام نفسه.





وخدم القمص أنجيلوس الأنطوني بمدينة القدس لمدة 11 عامًا من 1963 وحتى 1974، إلى جانب الخدمة في عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر.





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