أحد مشايخ القبائل الليبية: نفوض الجيش المصري للدخول إلى ليبيا عندما تدعو الضرورة (فيديو)

وتابع أحد مشايخ القبائل الليبية، أن الغزو التركي العثماني ارتكب فظائع كبيرة بحق الليبيين، ولم يقف بجانبًا سوى مصر، مصر أم الامة العربية ونحن الأقرب لحضنها وصدرها، ونحن لا نخاف أي اعتداء أجنبي طالما بقيت مصر في جانبنا وتدعمنا، مشددًا على ان الليبين اجبروا على القتال من قبل من لا يريدوا استقرار ليبيا.وأردف، أننا نفوض الجيش المصري بالدخول لليبيا عندما تدعو الضرورة لذلك.والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.