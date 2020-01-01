أطلاق حملة "استخدمها صح" في أبوظبي لترشيد استخدام المياه والكهرباء

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي حملة جديدة بعنوان "استخدمها صح" تركز فيها على العمل مع الأفراد والأسر في الإمارة لتعزيز وعيهم بأهمية الحفاظ على الماء والكهرباء وتعزيز مبادئ كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل، بهدف غرس ترشيد الاستهلاك كثقافة وطنية تعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية لدعم استراتيجيات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في البلاد.

تم إطلاق حملة " استخدمها صح " في إطار حملة " التزامنا- طاقة وطن " التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبريل لإبراز التزام قطاع الطاقة بحماية المجتمع والبيئة وللتأكيد على الدور المحوري للقطاع في ضمان إمدادات طاقة آمنة وعالية الموثوقية تساعد على استمرارية الأعمال في جميع القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء الإمارة.

وتهدف دائرة الطاقة من خلال حملة «استخدمها صح» إلى إحداث تأثير إيجابي في سلوكيات الطاقة معتمدة على ارتفاع شعور المجتمع بالتضامن والالتزام بدعم الجهود الحكومية في الحفاظ على الموارد الحيوية، إضافة إلى الإسهام في خلق مجتمع مستدام وبيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي حملة جديدة بعنوان "استخدمها صح" تركز فيها على العمل مع الأفراد والأسر في الإمارة لتعزيز وعيهم بأهمية الحفاظ على الماء والكهرباء وتعزيز مبادئ كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل، بهدف غرس ترشيد الاستهلاك كثقافة وطنية تعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية لدعم استراتيجيات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في البلاد.

تم إطلاق حملة " استخدمها صح " في إطار حملة " التزامنا- طاقة وطن " التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبريل لإبراز التزام قطاع الطاقة بحماية المجتمع والبيئة وللتأكيد على الدور المحوري للقطاع في ضمان إمدادات طاقة آمنة وعالية الموثوقية تساعد على استمرارية الأعمال في جميع القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء الإمارة.

وتهدف دائرة الطاقة من خلال حملة «استخدمها صح» إلى إحداث تأثير إيجابي في سلوكيات الطاقة معتمدة على ارتفاع شعور المجتمع بالتضامن والالتزام بدعم الجهود الحكومية في الحفاظ على الموارد الحيوية، إضافة إلى الإسهام في خلق مجتمع مستدام وبيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

وأضاف: " كفاءة استخدام الطاقة أولوية استراتيجية للتحول نحو عصر جديد لطاقة أبوظبي وتحسينها يبدأ عند الأفراد، فاستخدام الطاقة في المنزل بوعي ومسؤولية له أثر مباشر على الجهود الاقتصادية وأمن الطاقة التي تسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة لأبوظبي وتضمن إتاحة موارد الطاقة للأجيال القادمة ".

وقال: "برنامجنا يهتم بترسيخ كفاءة استخدام الطاقة ثقافة مجتمعية مع التركيز على إحداث التغييرات الصغيرة والتدريجية، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع خاصة الجيل الناشئ الذي سيتولى قيادة منظومة طاقة أكثر استدامة في المستقبل، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية من خلال خلق بيئة معيشية أكثر نظافة وصحة".

وتتماشى حملة "استخدمها صح" للتوعية المجتمعية مع استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة والتي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في الإمارة بنسبة 22% واستهلاك الماء بنسبة 32% بحلول عام 2030.

وسيتم تنفيذ حملة "استخدمها صح" عبر مختلف القنوات الإعلامية مع التركيز على منصات دائرة الطاقة للتواصل الاجتماعي على موقعي انستجرام وتويتر، كما ستشمل الحملة مبادرات تواصل ومشاركة مجتمعية مثل تقديم نصائح وإرشادات لتوفير الطاقة، واستخدام مقاطع فيديو ورسومات متحركة وإطلاق مسابقات من شأنها إرساء كفاءة استخدام الطاقة كأحد القواعد الاجتماعية وتعزيز الروابط الأسرية والتضامن الاجتماعي، وللاطلاع على أنشطة الحملة يمكن للأفراد والأسر متابعة دائرة الطاقة على انستجرام وتويتر /@AbuDhabiDoE/ واستخدام الوسم الرئيسي للحملة UseItWisely.