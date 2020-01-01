اليوم.. عودة مسرحية "جريما في المعادي" مع أشرف عبدالباقي

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
كريم هاشم

يعود مجددا الفنان أشرف عبدالباقي، اليوم، لبدء عروض فرقته الجديدة والتي تقدم "جريما في المعادي" مسرحية كلها غلط، وذلك بعد توقف دام لاكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا. 

قرر عبدالباقي العودة مجددا لبدء عروض فرقته على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ،وذلك اليوم، وسط إجراءات احترازية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، مع الإلتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة حضور ٢٥ في المئة من الجمهور للحفاظ على سلامتهم. 

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى، وإنتاج وورك شوب أشرف عبدالباقي.

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