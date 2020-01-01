كنيسة اليونان لليونسكو: أظهروا معارضتكم لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
أرسل المجمع المقدس الدائم لكنيسة اليونان الأرثوذكس، رسالة إلى اليونسكو والمجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) والقسم اليوناني، والمعروف باسم Hellenic ICOMOS، بخصوص قضية آيا صوفيا.

ورد في الرسالة التي أرسلها المجمع المقدس لكنيسة اليونان: "كما تعلمون، في 16 مارس 1983 صادقت الدولة التركية على "الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي" (اليونسكو، باريس 1972).

وقال مجمع الكنيسة اليونانية في بيان، اليوم الخميس، إن كنيسة الحكمة المقدسة (أيا صوفيا) تأسست من قبل الإمبراطور المسيحي فسطنطين وتم افتتاحها في 27 ديسمبر 537 م. وقد تم تصميمها كمكان للعبادة الدينية، كرست لحكمة الله يسوع المسيح. إنها تحفة فنية عبقرية معمارية وشهرة عالمية والشهرة العالمية كمعلم تذكاري للثقافة المسيحية بامتياز. ولا تزال قيمتها عالمية، لأن المسيحية لها إشعاع مسكوني يعلو القومية.

وجاء نص الرسالة: 

بعد عام 1453 تم تحويل كنيسة آجيا صوفيا إلى مسجد. من عام 1573 عانت الكنيسة ومبناها من الأضرار التي سببتها الدولة العثمانية (تدمير الرموز المسيحية في الكنيسة، وتفكيك أو تجصيص الفسيفساء، وطلاء الجدران بزخارف إسلامية لتغطية الأيقونات المسيحية) وإضافات لا صلة لها بالغرض منها في وقت بنائها (إضافة المآذن، إضافة رموز إسلامية للخليفة داخل الكنيسة) بحيث يمكن استخدامها كمسجد، وكان هذا الاستخدام يهدف إلى أن يرمز للغزو العثمانيين للقسطنطينية على المستوى السياسي.

بموجب مرسوم وزاري تركي بتاريخ 24 نوفمبر 1934 تم تحويل الكنيسة إلى متحف، بالطبع عرفت كمتحف، وتم الحفاظ على اسمها المسيحي (آجيا صوفيا، أيا صوفيا).

وفي يونيو 1931، سُمح للباحث الأمريكي والمعماري توماس ويتيمور بالشروع للكشف عن بعض الفسيفساء المهمة التي تصور يسوع المسيح، والدة الله، قديسين كنيسة المسيح الأرثوذكسية الشرقية، وكذلك الأباطرة المسيحيين للإمبراطورية الرومانية الشرقية. في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن المزيد من الآثار المسيحية التي غطاها العثمانيون (فسيفساء تصور السيرافيم ذوي الستة الأجنحة).

وفي 10 يوليو 2020، أُعلن أن مجلس الدولة التركي (الغرفة العاشرة) قبول دعوى فسخ قدمتها "جمعية المؤسسات وخدمة القطع الأثرية التاريخية والبيئة"، وألغي مرسوم مجلس الوزراء التركي المذكور أعلاه المؤرخ في 24 نوفمبر عام 1934، مما سمح بتحويل المَعْلَم التذكاري إلى مسجد.

وفي الأساس، يحول قرار مجلس الدولة التركي كنيسة آيا صوفيا من مَعْلَم للتراث الثقافي إلى رمز الفتح. علاوة على ذلك، فإن الحكم المذكور يُمَكّن الدولة التركية من استخدام المَعْلَم تذكاري للثقافة المسيحية بطريقة تهدف إلى إهانة الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية الشرقية وكذلك الطوائف المسيحية الأخرى في جميع أنحاء العالم، حيث أن هذه الكنيسة تشكل للمسيحيين من جميع أنحاء العالم واحدة من أشهر وأقدم الأمثلة لأضخم بناء كنيسة مسيحية.

وبنفس الروح، أعلنت مديرية الشؤون الدينية في تركيا أن الأيقونات الجدارية المسيحية للمَعْلَم سيتم تغطيتها أثناء الصلوات الإسلامية داخله (أي خمس مرات في اليوم)، ولن يُسمح للجمهور بدخوله خلال صلاة. لذلك، حرية وصول للجمهور خلال الساعات المحددة ستكون محدودة وسيتم تغطية المظاهر المسيحية في الكنيسة، وبالتالي تشويه المنظر بوحشية وسلامة المَعْلَم التذكاري، بحيث يمكن تحويله إلى مسجد. علاوة على ذلك، من الواضح أن أعمال الحفاظ على الآثار المسيحية للكنيسة سيتم تعليقها، لأنها لم تعد متوافقة مع إعادة استخدام المَعْلَم التذكاري.

ويزور الكنيسة حجاج مسيحيون من جميع أنحاء العالم، من بينهم أعضاء كنيسة اليونان، الذين لن يتمكنوا من الآن فصاعدًا من الوصول إلى المَعْلَم التذكاري نظرًا لتحويله إلى مسجد وإخفاء آثاره المسيحية (الفسيفساء... إلخ).

هذه الأسباب، نرجو منكم ممارسة سلطتكم وفقًا للمعاهدات الدولية لحماية المَعْلَم التذكاري وأن تُظهروا معارضتكم لتحويله إلى مسجد بالطريقة (الطرق) التي تعتبرونها أكثر فعالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كنيسة آيا صوفيا ترميم القصور بوابة الفجر الفحر آيا صوفيا

أخبار تهمك

ليس هدرسفيلد تاون.. الكشف عن وجهة رمضان صبحي المُقبلة بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ أقل من ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 6 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي المطرود

منذ نصف ساعة

إثيوبيا: التعبئة الأولية لسد النهضة ليست جزءا من المفاوضات

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطالب الخطيب بضم "القاطرة"

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ يوم

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ يوم

آخرها الطفح الجلدي.. قائمة بأحدث أعراض فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أردوغان: "آيا صوفيا" الشهير في إسطنبول قد يكون مسجدا نشطًا مرة أخرى

أبرزها "قدم المسيح".. مقتنيات أثرية نادرة بكنيسة العذراء مريم فى سخا

انتقادات واسعة لـ أردوغان لتحويل "آيا صوفيا" الكاتدرائية المسيحية إلى مسجد

حقوقي عن تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد: قرار أهوج

البابا فرنسيس يعرب عن ألمه لقرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

الكنيسة الكلدانية تعلن موقفها من قرار تحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى مسجد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

02:26 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

11:58 ص

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

02:31 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي المطرود

04:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام