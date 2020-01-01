هدف الأهلي.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:10 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
اقترب نادي الزمالك من الحصول على خدمات عبد الله بكرى مدافع فريق بيراميدز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف القلعة البيضاء.

وأظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع نادي بيراميدز في الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق الأبيض.

وتمكن مسؤولو القلعة البيضاء من الحصول على توقيع عبد الله بكري خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أبدى اللاعب ترحيبه الشديد بالانضمام إلى النادي ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.

وسيبدأ الزمالك بالفعل في التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز خلال الأيام القليلة القادمة لحسم صفقة بكري بشكل نهائي.

يذكر أن النادي الأهلي هو الأخر كان قد أظهر اهتمام كبير منذ فترة بضم عبد الله بكري في الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

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