خبير جيولوجي يوضح حقيقة بدء ملء خزان سد النهضة (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:08 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة به 4 بوابات صغيرة لتمرير المياه طوال العالم، وخلال موسم الفيضان الغزير تمرر فقط نحو 5% من مياه الفيضان؛ ولذا هناك ممر تم تركه بمنتصف سد النهضة الإثيوبي لمرور مياه الأمطار والفيضان. 

وأضاف "شراقي"، خلال حواره عبر "سكايب" مع فضائية "الغد"، اليوم الخميس، أن الجزء الأوسط من السد كان يمرر المياه بسهولة عندما كان ارتفاعه 40 مترًا، وإثيوبيا رفعت ارتفاع الجزء الأوسط ليصل لـ 70 متر، وهذا يعني ان المياه لا تمر من جسم السد إلا بعد أن تصل لارتفاع 70 متر.

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الأعوام الماضية كان الممر الأوسط من السد يحجز حوالي مليار متر مكعب، وبعد زيادة ارتفاعه أصبح يحجز كميات تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، وهي الكمية التي تحتاجها إثيوبيا للتخزين، موضحًا أن السودان لا بد ان يتوقع انخفاض أكثر في منسوب المياه يصل لـ 200 مليون متر مكعب اليوم، و300 مليون متر مكعب الأسبوع المقبل.


وأشار، إلى أن مياه الفيضان الضخمة التي بدأت في اول يوليو تم تخزين 2 مليار متر مكعب منها، ويتبقى 3 مليار حتى تعبر المياه من اعلى جسم السد، وسوف تعبر مياه الفيضان جسم السد طوال شهر أغسطس وسبتمبر، وفي بداية أكتوبر تنخفض الأمطار، سيصبح أمام إثيوبيا خيار تمرير الـ 5 مليار متر مكعب عبر الفتحات الأربعة ويستغرق نحو 3-4 شهور للمرور من الفتحات الصغيرة، أو غلق الفتحات واستمرار التخزين وتكون بذلك بدأت في ملئ السد، مشددًا على أن قرار ملئ سد النهضة والتخزين لن يكون قبل نهاية سبتمبر.

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