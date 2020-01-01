كوريا الجنوبية تجمد سعر الفائدة عند 0.5%

مّد البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة عند 0.5%، في ظل ظهور علامات طفيفة على تعافي الاقتصاد من الركود الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "الالمانية".









وقال البنك -في بيان قرار السياسة النقدية: "تشير المعلومات المتوفرة حاليًا إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي بشكل معتدل من الانكماش الحاد، حيث يُستأنف النشاط الاقتصادي تدريجيًا على الرغم من الانتشار المستمر لكوفيد - 19".









ويأتي قرار البنك المركزي بعد تخفيض سعر الفائدة مرتين، حيث خفض البنك سعر الفائدة في يوم 28 مايو لمعدل قياسي منخفض، وذلك بعد شهرين من تطبيق أول خفض طارئ لسعر الفائدة في عقد، ليتراجع بواقع نصف نقطة مئوية إلى 0.75%، حسب وكالة يونهاب للأنباء.









وقد شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي انكماشا بنسبة 1.4% في أول ثلاثة شهور من العام الجاري، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ما يمثل التراجع الأكثر حدة من نوعه على أساس ربع سنوي منذ الربع الرابع في 2008 .

وتظهر بعض البيانات أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يتعافى من الركود الذي تسببت فيه جائحة كورونا.







