ليس هدرسفيلد تاون.. الكشف عن وجهة رمضان صبحي المُقبلة بعد الرحيل عن الأهلي

يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي، الكشف عن مصير رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول ومنتخب مصر، بعد توقف مفاوضات الأحمر مع ناديه الانجليزي، هدرسفيلد تاون لشراؤه.





ووفقا لوسائل إعلام برتغالية فأن نادي بنفيكا البرتغالي يريد ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، في الموسم الجديد.





وأوضحت المصادر أن النادي البرتغالية يقف حائلا قويا أمام الأهلي لتدعيم جبهتيه اليمني واليسري، بعد اهتمام بطل البرتغال بضم رمضان صبحي جناح ايسر هدرسفيلد الإنجليزي.





ويعد رمضان صبحي جناح منتخب مصر، أحد أهم أهداف نادي بنفيكا في الوقت الذي يسعى الأهلي لضم اللاعب نهائيا بمجرد انتهاء فترة الاعارة.