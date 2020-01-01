نقيب صيادلة الدقهلية يكشف سبب نواقص الدواء وكيفيه حل الأزمة

قال الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة الدقهلية، إننا نواجه مشكلة كبيرة في التعامل مع الأدوية المثيلة والبديلة، وفي تفعيل الاسم العلمي للدواء، والتي يتسبب عدم تطبيقه في إهدار موارد كبيرة جدًا، معتبرًا أنها قضية أمن قومي لمصر، موضحًا أن كل دواء له 12 مثيل، وبدلًا من تقليلها تم زيادتها لـ 18 مثيل، وهناك مشكلة في رفض المواطنين أخذ الأدوية البديلة للدواء الموجود بروشتة الطبيب.





وأضاف "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصيدلي" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن القانون الجديد للتسعير تضمن إلغاء صندوق المثايل، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يكون هناك حد أدنى للمثايل من الأدوية مع توجيه المصانع لتصنيع أدوية أخرى يكون هناك نواقص فيها.





وتابع نقيب صيادلة الدقهلية، أن نقص الدواء يعني عدم وجود مثيل أو بديل له طبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وليس عدم وجود الدواء نفسه، متسائلًا: "أين هيئة الدواء المصرية؟"، موضحًا أن هناك العديد من الأدوية يتم تسجيلها، ولا يتم طرحها بالأسواق، مطالبًا بإلغاء تسجيل هذه الأدوية لإجبار الشركات على طرحها بالأسواق.





وأعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود 3 منتجات طبية في الأسواق، مغشوشة المصدر.





وأوضح علي عوف، أن هيئة الأدوية أصدرت منشورا ووزعته على الصيدليات؛ لوقف بيع 3 أنواع من الأدوية تمهيدًا لإعادته إلى المصدر الرئيسي، مؤكدا أنه يجب على المواطنين أن يشتروا الأدوية من أماكنها المضمونة من الصيدليات المعروفة.





ونرصد في السطور التالية أبرز الأدوية البديلة للمنتجات المغشوشة:

دواء أكت الزنك: يحتوي الدواء علي عنصر الزنك لتعزيز المناعة، حيث نتيجة نقص الزنك يمكن أن يتعرض الشخص لكثير من الأمراض.





كما أن عنصر الزنك مسؤول عن عدد من الوظائف في الجسم، ويساعد على تنشيط ما لا يقل عن 100 إنزيم مختلف.





وقد أعلنت وزارة الصحة عن بديل للأدوية الزنك مثل تناول اللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة، والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، ايضا من المصادر الاخرى للزنك منتجات الألبان والبيض والمكسرات.





دواء أوميجا كبسول: حذرت هيئة الأدوية الصيدليات من دواء أوميجا الموجود بالأسواق نظرا لعدم مطابقته للمواصفات، ويحتوي الدواء الأصلي علي أوميجا 3، وهو حمض دهني غير مشبع يستخلص عادة من سمك السلمون.





ويعد حمض أوميجا له فعالية في تخفيض الكوليسترول، ومقاومة الالتهابات في الجسم، ويعمل على سلامة الدماغ.





وأكدت وزارة الصحة أنه يفضل تناول الأطعمة الغذائية الغنية بالاوميجا بدلا من الأدوية، ويوجد عنصر أوميجا 3 في زيت الزيتون وبذر الكتان وبذر الشيا والأسماك مثل الماكاريل والتونة.





دواء أوميجا للأطفال: يساعد دواء أوميجا للأطفال على تحسين النشاط الذهني، مما يعزز من بعض المهارات مثل: القراءة، والملاحظة، والذاكرة القصيرة، ويحسن الحالة النفسية، ويحميه من الاكتئاب، ويعزز من جهاز المناعة.





كما يمنع تشكل الخلايا السرطانية لدي الأطفال، ويزيد من التركيز والانتباه لديهم، ويعالج تشتت الانتباه وفرط الحركة.



