حبس 3 أشقاء بتهمة البلطجة وقتل شخص في الإسكندرية

أمر المستشار مصطفى المنشاوي، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بحبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة البلطجة وقتل شخص عمد وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بجوار استاد حرس الحدود بمنطقة المكس، بسبب الخلاف على قطعة أرض.





كما أمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصاب حول الواقعة بعد مثوله للشفاء، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.





البداية، عندما تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 5 أشخاص، أولاد عم بجوار استاد المكس، ووجود قتيل ومصاب.





وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول "محمد م م" وشقيقيه "محمود، ومصطفى"، وطرف ثاني "محمود ع" و"خليل ع" بسبب الخلاف على قطعة أرض.





وأسفرت المشاجرة عن مقتل المدعو "محمود ع" متأثرًا بإصابته بجروح طعنية بالبطن والصدر، باستخدام "مطواة" وإصابة شقيقه "خليل" بجروح بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقله إلى العناية المركزة فى حالة خطرة، وتم إلقاء القبض علي الأشقاء الثلاثة المتهمين، ونقل الجثة الي المشرحة، وتحرر المحضر بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.



