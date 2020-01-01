مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.12% بختام تعاملات جلسة الخميس









أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس، باللون الأخضر، ليسجل ارتفاعه الثاني على التوالي، بدعم مباشر من قطاع البنوك، وسط تراجع 3 قطاعات كبرى ، وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، علي ارتفاع بنسبة 0.12%، بمكاسب بلغت 8.72 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,426.76 نقطة ، وارتفعت قيمة التداول إلى 5.77 مليار ريال، من خلال 272.74 مليون سهم، مقابل 5.43 مليار ريال، بتداول 271.36 مليون سهم، بجلسة أمس الأربعاء.









وتراجع نحو 11 قطاعا بسوق السعودية اليوم،و قادها قطاع البنوك، الأعلى وزنا بالمؤشر، بارتفاع نسبته 0.27%، وارتفع قطاع الإعلام 1.9%، وسجل القطاع العقاري ارتفاعا نسبته 1.83% ، وأغلقت بقية القطاعات على تراجع، بصدارة قطاع تجزئة الأغذية، الذي هبط 1.26%، تلاه قطاع الاتصالات بتراجع 0.81%، وبلغت خسائر قطاعي المواد الأساسية والطاقة 0.22% و0.1% على التوالي.





وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "تهامة" قائمة المكاسب، بارتفاع نسبته 9.97%، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ العام 2017، وكانت أكبر الخسائر لسهم "أسلاك"، الذي هبط 2.12% ، وكانت أعلى قيم تداول لسهم "سيرا" بنحو 226.86 مليون ريال، فيما تصدر "دار الأركان" أعلى الكميات، بحوالي 29.6 مليون سهم.





وفيما يخص أداء السوق الموازي، أنهى مؤشر (نمو حد أعلى) تعاملاته متراجعا 0.6%، بخسائر بلغت 49.14 نقطة، ليغلق عند مستوى 8,180.48 نقطة ، وتصدر الوطنية للبناء والتسويق" الخسائر، بعد هبوطه 1.29%، وأغلق "سمو" وحيدا باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 0.22%.





وأنهى سوق الأسهم السعودية جلسة أمس الأربعاء، بارتفاع نسبته 0.51%، عند مستوى 7,418.04 نقطة، وسط أداء إيجابي لجميع القطاعات.