"تضامن قنا" يعلن وصول 3284 فيزا كارت لمستحقي مساعدات تكافل وكرامة

أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم وصول 3284 فيزا كارت لمستحقي مساعدات تكافل وكرامة على مستوى المحافظة خلال شهر يوليو الجاري، موضحا أن الفيزات الجديدة منها 2194 فيزا كارت تكافل و1090 فيزا كارت كرامة ليصبح إجمالي فيزات تكافل 103 الآف و941 فيزا وإجمالي فيزات كرامة 57 و785 فيزا.





وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جميع مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.





ومن جانبه أوضح حسين الباز أنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التي ترغب في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.





وأضاف الباز أنه تم تسليم بطاقات الفيزا إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بجميع مدن المحافظة.



