"تضامن قنا" يعلن وصول 3284 فيزا كارت لمستحقي مساعدات تكافل وكرامة

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم وصول 3284 فيزا كارت لمستحقي مساعدات تكافل وكرامة على مستوى المحافظة خلال شهر يوليو الجاري، موضحا أن الفيزات الجديدة منها 2194 فيزا كارت تكافل و1090 فيزا كارت كرامة ليصبح إجمالي فيزات تكافل 103 الآف و941 فيزا وإجمالي فيزات كرامة 57 و785 فيزا. 

وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جميع مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبه أوضح حسين الباز أنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التي ترغب في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف الباز أنه تم تسليم بطاقات الفيزا إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بجميع مدن المحافظة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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