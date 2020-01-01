موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فياريال، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام فياريال على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





يسعى ريال مدريد لحصد النقاط الثلاث من أجل حسم بطولة الدوري الإسباني، والتتويج باللقب الرابع والثلاثين في تاريخ الفريق الملكي.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره فياريال، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



