تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

أكد القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان، الالتزام بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سدّ النهضة.

وقال القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "لم نغلق بوابات سد النهضة ولم نحتجز المياه".

ولفت وزارة الخارجية السودانية، إلى أن الخارجية الإثيوبية أبلغتها بعدم صحة خبر ملء سد النهضة، ونفت التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي.

وقد أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أمس الأربعاء، حسب وكالات أنباء عربية وأجنبية، بدء ملء خزان سد النهضة، رغم عدم انتهاء المفاوضات بين بلاده ومصر والسودان.

نقل التلفزيون الإثيوبي الرسمي، منذ قليل، عن وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الكبير ستستمر مع مصر والسودان لمصلحة إثيوبيا.

وقال بيكيلي: "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي (سد النهضة الكبير بدأ يملأ)"، مضيفا أن مفاوضات إثيوبيا بشأن سد النهضة ستعقد ليس فقط لصالح الجيل الحالي ولكن أيضًا لصالح الأجيال القادمة.

وأكد أن ملء السد سيتم وفقا لعملية البناء الطبيعية للسد، قائلا إن ارتفاع السد زاد من 525 إلى 560 هذا العام، والعام الماضي كان مستوى المياه 525 قدمًا، ومن المتوقع الآن أن يصل إلى 560 قدمًا.



