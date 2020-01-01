منافس الزمالك.. الرجاء يحسم صفقتين في الميركاتو الصيفي

كشف جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي حسم ناديه صفقتين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للإرتباطات الهامة التي تنتظر الفريق بعد استئناف النشاط الرياضي.





وقال رئيس الرجاء المغربي في تصريحات نقلها موقع "le360 sport": " حسمنا صفقتين في الميركاتو الصيفي المقبل ولن أذكر الإسمين، وأظن أنهما سيكونان اللصفقتين الوحيدتين خلال مرحلة الإنتقالات القادمة".





وأكد "الزيات" أن الرجاء يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالية، موضحا أنه في حال الحفاظ عليها لن يكون النادي في حاجة إلى تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالاتالصيفية المقبلة.





وتابع الزيات، أن الوضع المالي للرجاء معقد خلال هذه الفترة لذلك لن يكون من الجيد التعاقد مع لاعبين جدد في ظل أن النادي يتوفر على لاعبين أو ثلاثة في كل المراكز.





وأضاف أن الفريق الأخضر يمتلك ايضًا لاعبين شباب موهوبين تمكنوا من كسب مكانتهم داخل الفريق الأول ويجب الإعتماد عليهم مستقبلا.





وينافس الرجاء على 3 بطولات في الفترة الحالية، حيث تنتظره مواجهة قوية ضد الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية بعد خسارته ذهابًا 1/0، كما يلاقي الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل، بالإضافة لمنافسته على لقب الدوري المغربي.



