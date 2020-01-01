تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى الأردن في النصف الأول من العام

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
 أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني يوم الخميس الحالي 5.5 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية يونيو نحو 11.49 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

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