أسقف البحر الأحمر يشتري صكوك أضاحي بـ10 آلاف جنيه.. ويدعو الجميع للمشاركة

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد طه
شارك، اليوم الخميس، الأنبا إيرلايون، أسقف البحر الأحمر، في حملة بيع الصكوك التي أطلقتها مديرية الأوقاف تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.


وقال، إن مصر وشعبها العظيم دائما متحابين ولابد من المشاركة في مثل هذه الأعمال الطيبة، مشيرًا إلى أن المشاركة في صكوك الأضاحي من الأعمال الطيبة.


وأضاف أسقف البحر الأحمر، أنه يجب على الجميع من شعب مصر، أن يشاركوا في مشروع صكوك الاضاحي التي أطلقتها وزارة الأوقاف.


وقال، إن المشاركة في صك الاضاحي، واجب وطني بين شعب مصر جميعًا، ويعد ترسيخا لمبدأ المشاركه والتفاعل مع الحملة التي تهدف إلى شراء لحوم الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.


وأخبر الأسقف، وكيل وزارة أوقاف البحر الأحمر، بأنه سيكون سعيدا في المشاركة في توزيع اللحوم على أبنائنا بالبحر الأحمر.


ومن ناحيته، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن هذه الروح الداعمة كانت وستظل عنوانا للانبا ايرلايون، موضحًا أن هذه اللمسه الطيبة من نيافة الأنبا تأكيدا على روح المودة والمحبة والتسامح بين قطبي الأمة.


وأشار وكيل وزارة الأوقاف، أن الأنبا أيلاريون قام بشراء صكوك بقيمة 10 آلاف جنيه، مقدما له الشكر والتقدير لجميع أقباط البحر الأحمر.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.


كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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