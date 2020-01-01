"المركزي اللبناني" ينشئ لجنة لإعادة هيكلة البنوك المتضررة

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
رويترز
 قالت مذكرة صادرة عن مصرف لبنان المركزي اطلعت عليها رويترز يوم الخميس إن البنك أنشأ لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا في البلاد ودراسة أدائها.

كما قالت المذكرة إن مهمة اللجنة إعادة هيكلة البنوك، و“دراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي“.

وتستعد المصارف اللبنانية لإجراء تغييرات كبيرة بعد أن غرقت البلاد في أزمة مالية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأدى الانهيار المالي إلى شح في الدولار وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر مما دفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى اضطرابات. وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.

وتحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وتعثرت هذه المحادثات بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.

وفي لبنان، يوجد حوالي 40 مصرفا تقدم الخدمات لنحو ستة ملايين نسمة حيث تضخم القطاع إلى أربعة أضعاف حجم الاقتصاد.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المركزى اللباني اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 3 ساعات

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يقرر عودة نجم الزمالك المعار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ ساعتين

الأهلي يواصل ملاحقة مرتضى منصور قضائيا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 15 ساعة

آخرها الطفح الجلدي.. قائمة بأحدث أعراض فيروس كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رئيس "بنك بيروت": يجب توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات اللبنانية

المركزي اللبناني يعمل بصورة طبيعية رغم الاحتجاجات

لبنان يفرض حظرًا مؤقتًا على سحب مبالغ نقدية كبيرة بالدولار

أمر قضائي بحظر إخراج دولارات نقدية من لبنان

بيان هام من البنك المركزي اللبناني للمودعين

وزير المالية اللبناني: ندرس خيارات بشأن سندات اليورو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

11:05 ص

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

01:30 م

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

01:02 م

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام