أبو ريدة: الانتقادات كانت ظالمة.. والبعض قفز من المركب

قال المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، إن الانتقادات التي تعرض لها عقب خروج مصر من أمم إفريقيا 2019، كانت ظالمة للغاية.





وقال أبوريدة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن عبر إذاعة راديو مصر: "ضاعفت ميزانية اتحاد الكرة من 12 مليون إلي 50 مليون، ووصلنا نهائي بطولة إفريقيا بعد غياب، وكذلك وصلنا بطولة كأس العالم 2018".





وأضاف:" أقوم بتقديم وجوه جديدة دائما في العمل الإداري، ونتعرض للظلم في بعض الأحيان، ألمانيا خسرت بسباعية من البرازيل، والاتحاد المغربي لم يتقدم باستقالته بعد الخروج من أمم إفريقيا".





وواصل:" هناك إيجابيات وسلبيات دائما، وخروج بعض الاعضاء للانتقادات في وسائل الإعلام لأن البعض يريد "القفز من المركب".





وأكمل:" القائمة الانتخابية الجديدة لي ستشهد 4 وجوه جديدة".