ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مايو الماضي

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
رويترز
 أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الخميس أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مقارنة مع أبريل بالتزامن مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كورونا حول العالم لكن حجمه لا يزال أقل من نصف ما سجله في العام الماضي.

وقال يوروستات إن فائض التجارة الخارجية المجمع لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة سجل 9.4 مليار يورو في مايو أيار ارتفاعا من 2.9 مليار يورو في أبريل نيسان لكنه يشكل انخفاضا ضخما مقارنة بتسجيله 20.7 مليار في مايو أيار 2019.

وعلى أساس سنوي، هوت الصادرات بنسبة 29.5 بالمئة مسجلة 143.3 مليار يورو والواردات 26.7 بالمئة مسجلة 133.9 مليار يورو.

وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، سجل الفائض التجاري لمنطقة اليورو ثمانية مليارات يورو ارتفاعا من 1.6 مليار يورو في أبريل.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منطقة اليورو الفائض التجاري التجارة الحرة

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

آخرها الطفح الجلدي.. قائمة بأحدث أعراض فيروس كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ ساعتين

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يقرر عودة نجم الزمالك المعار

منذ ساعة و نصف

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يواصل ملاحقة مرتضى منصور قضائيا

منذ 36 دقيقة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر وزيادة واردات الطاقة

الاتحاد الأوربى يحقق فائض تجاري بـ 23 مليار يورو

يوروستات: نمو الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي يتبطأ في الربع الأخير

ارتفاع الفائض التجاي لمنطقة اليورو مع تراجع الواردات من الصين

تراجع التضخم لأدني مستوي فى 4 سنوات بمنطقة اليورو

انخفاض حاد في الفائض التجاري لمنطقة اليورو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

11:05 ص

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

01:30 م

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

01:02 م

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام