ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في مايو الماضي

أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الخميس أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مقارنة مع أبريل بالتزامن مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كورونا حول العالم لكن حجمه لا يزال أقل من نصف ما سجله في العام الماضي.





وقال يوروستات إن فائض التجارة الخارجية المجمع لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة سجل 9.4 مليار يورو في مايو أيار ارتفاعا من 2.9 مليار يورو في أبريل نيسان لكنه يشكل انخفاضا ضخما مقارنة بتسجيله 20.7 مليار في مايو أيار 2019.





وعلى أساس سنوي، هوت الصادرات بنسبة 29.5 بالمئة مسجلة 143.3 مليار يورو والواردات 26.7 بالمئة مسجلة 133.9 مليار يورو.





وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، سجل الفائض التجاري لمنطقة اليورو ثمانية مليارات يورو ارتفاعا من 1.6 مليار يورو في أبريل.











