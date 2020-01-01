"مشروعات البرلمان": السيسي يدعم هذا الملف باعتباره قاطرة التنمية

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لها اليوم الخميس، لبحث المشكلات التي تواجه المجمعين الصناعيين في محافظتي الفيوم والبحيرة في ضوء تكليف القيادة السياسية بدعم المجمعات الصناعية وذلك بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

وأكد محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة التنمية في مصر، خصوصا في ضوء اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا.

وقال النائب: لدينا فرصة عظيمة للنهوض بالمنتج المحلي من خلال تفعيل دور المجمعات الصناعية والعمل على أفكار خارج الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك سيحقق دعم للصناعة المحلية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتقليل الواردات.

وأوضح مرعي، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات قبل جائحة كورونا لمناقشة ملف المجمعات الصناعية وتحديدا في محافظة الغربية، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن مستقبل الصناعة المصرية مرتبط بالتوسع ففي إنشاء المجمعات الصناعية والعمل على حل بعض المشكلات التي تواجهها. 

تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 59 حالة 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروعات البرلمان بوابة الفجر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يقرر عودة نجم الزمالك المعار

منذ ساعة و نصف

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

آخرها الطفح الجلدي.. قائمة بأحدث أعراض فيروس كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يواصل ملاحقة مرتضى منصور قضائيا

منذ 36 دقيقة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

11:05 ص

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

01:30 م

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

01:02 م

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام