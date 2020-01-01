"الكهرباء": زيادة طلبات حجز العداد الكودي بنسبة 60% خلال أسبوعين

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
محمد عصام

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن طلبات حجز العداد الكودي عبر المنصة الالكترونية ارتفعت من 55 ألف طلب في اليوم الأول من افتتاحها  لتصل إلى 150 ألف طلب حتى نهاية يوم أمس، بنمو نسبة أكثر من 60%.

 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في بداية الشهر يوليو افتتاح المنصة الإلكترونية لبدء تلقي حجز العداد الكودي حتى منتصف شهر أغسطس، للمواطنين الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة، والذي لا يضمن لهم طريقة محاسبة عادلة والتمتع بالخدمات التي توفرها شركات كهرباء من القيام بعمليات الصيانة والإصلاحات في حال تعطل التيار الكهربائي.

 

وأضافت الوزارة في بيانها، إن الوزير محمد شاكر يتابع بصفة دورية الإحصائيات الخاصة بالمنصة، والتى أظهرت بعد اسبوعين من تفعيلها استقبال حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة ، وتلقي حوالى 150 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، مشيرة إلى أن الطلبات شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكهررباء الاقتصاد المصري الاقتصاد المحلى اسعار الكهرباء اليوم اسعار الكهرباء

أخبار تهمك

الأهلي يواصل ملاحقة مرتضى منصور قضائيا

منذ 36 دقيقة

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة

آخرها الطفح الجلدي.. قائمة بأحدث أعراض فيروس كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ يوم

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ ساعتين

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يقرر عودة نجم الزمالك المعار

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الكهرباء تستهدف جمع ٣ مليارات جنيه من سرقة التيار.. وقانون التصالح والعدادات الكودية "كلمة السر"

للعقارات المخالفة.. طرق الحصول على العدادات الكودية

"الكهرباء" تفتح باب تلقي طلبات تركيب العداد الكودي إلكترونيًا

تزامنا مع استقبال الطلبات.. كل ما تريد معرفته عن العدادات الكودية

شروط وخطوات تركيب "عداد الكهرباء الكودي" والمستندات المطلوبة

أكثرهم من القاهرة.. 60 ألف زائر للمنصة الإلكترونية للكهرباء فى يومها الأول

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

11:05 ص

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

01:30 م

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

01:02 م

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام