"الكهرباء": زيادة طلبات حجز العداد الكودي بنسبة 60% خلال أسبوعين

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن طلبات حجز العداد الكودي عبر المنصة الالكترونية ارتفعت من 55 ألف طلب في اليوم الأول من افتتاحها لتصل إلى 150 ألف طلب حتى نهاية يوم أمس، بنمو نسبة أكثر من 60%.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في بداية الشهر يوليو افتتاح المنصة الإلكترونية لبدء تلقي حجز العداد الكودي حتى منتصف شهر أغسطس، للمواطنين الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة، والذي لا يضمن لهم طريقة محاسبة عادلة والتمتع بالخدمات التي توفرها شركات كهرباء من القيام بعمليات الصيانة والإصلاحات في حال تعطل التيار الكهربائي.

وأضافت الوزارة في بيانها، إن الوزير محمد شاكر يتابع بصفة دورية الإحصائيات الخاصة بالمنصة، والتى أظهرت بعد اسبوعين من تفعيلها استقبال حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة ، وتلقي حوالى 150 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، مشيرة إلى أن الطلبات شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.