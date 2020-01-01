الأهلي يواصل ملاحقة مرتضى منصور قضائيا

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادى الأهلى أن التصعيد قائم ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال الفترة القصيرة المقبلة.





وأكد المصدر على أن " مقطع الفيديو المسرب لمرتضي منصور، حقيقي وغير مفبرك، والجميع يدرك ذلك ولن نترك ما حدث يمر فحسب".





وأكمل: "سيتم اتخاذ الطرق القانونية اللازمة، وهذه ليست المرة الأولى لرئيس نادي الزمالك في التطاول على رموز القلعة الحمراء".





وقدم النادى الأهلى عدة بلاغات ضد مرتضى منصور، وقرر التصعيد الأمر واللجوء للطرق القانونية لأحد الاعتبار، وقد لجأ لأغلب مؤسسات الدولة المصرية.