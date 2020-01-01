ضبط صيدلي بحوزته منشطات محظور تداولها في البساتين

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على المدير المسئول عن صيدلية لإدارتها بدون تصريح وحيازته عقاقير ومنشطات محظور تداولها بالبساتين.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط مسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي "بدون تصريح" وحيازته عقاقير ومنشطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد فضلًا عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وعُثر بداخل الصيدلية على (440 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، محظور تداولهم خاصين بالتأمين الصحي، مجهولين المصدر ومهربين جمركيًا - 883 عبوة منشطات) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وأمر المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط ربة منزل وعامل لاستيلائها على 2 مليون جنيه بالشرقية

وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط ربة منزل وعامل لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بالشرقية بزعم توظيفها لهم والحصول على عائد مادى من أرباحها.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من 9 مواطنين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بقيام "ربة منزل، عامل" بتلقى مبالغ مالية منهم بإجمالى مليون وثمانمائة ألف جنيه، نظير استثمارها وتوظيفها والحصول على عائد من أرباحها، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهمان، وتبين إصابة العامل بسحجات متفرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف "العامل" بقيام المبلغين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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