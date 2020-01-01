تسجيل أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الخميس، ألف و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل إصابات يومية تشهده البلاد منذ تفشي الوباء حتى الآن.

وأجرت وزارة الصحة الإسرائيلية، 24 ألفًا و892 اختبارا أمس الأربعاء وأن معدل الإصابة يبلغ 7%، وفقًا صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية.

وبحسب الصحة الإسرائيلية، أصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة 38213، منها 18940 حالة نشطة، و18915 حالة شفاء.

وعاودت وتيرة تفشي كورونا في إسرائيل الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق على المناطق الأكثر تفشيا للوباء، بما في ذلك أحياء من مدينة القدس.

وحسب تقارير إعلامية، أكد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أن الحكومة ستضطر إلى فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية الجائحة، إذا تجاوز معدل الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" عتبة الألفين.