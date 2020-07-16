جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس 16-7-2020
الخميس 16/يوليه/2020 - 01:20 م
حسام مجدي
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل إنطلاق مباريات الغد الخميس 16 يوليو وأهمها مباراة برشلونة وأوساسونا ومباراة ريال مدريد وفياريال ومباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد.
ويتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب بطولة
الدوري الإسباني الممتاز برصيد 83 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني
برصيد 79 نقطة.
ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"
جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:
ريال مدريد 83 نقطة
برشلونة 79 نقطة
اتليتكو مدريد 66 نقطة
اشبيليه 66 نقطة
فياريال 57 نقطة
خيتافي 54 نقطة
ريال سوسيداد 54 نقطة
اتليتك بيلباو 51 نقطة
فالنسيا 50 نقطة
غرناطه 50 نقطة
اوساسونا 48 نقطة
ليفانتى 43 نقطة
ريال بيتيس 41 نقطة
بلد الوليد 39 نقطة
ايبار 39 نقطة
سيلتا فيجو 36 نقطة
الافيس 36 نقطة
ليجانيس 32 نقطة
مايوركا 32 نقطة
إسبانيول 24 نقطة