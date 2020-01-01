القبض على سيدتين في مدينة نصر بتهمة ممارسة الدعارة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت بمقابل مادى.





رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، قيام إحدى السيدات بنشر صور لعدد من الفتيات عبر صفحة بأحد المواقع الإلكترونية، وتبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للأداب بمقابل مادى.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها إحدى السيدات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرت الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها واستغلالها للثانية فى ذات النشاط بمقابل مادى من خلال الصفحة المُشار إليها، وبمواجهة الثانية أيدت ذلك، وأضافت بتقاسمهما المبالغ المالية فيما بينهما، كما عثر بحوزتهما على ( 2 هاتف محمول – تبين إحتواء أحدهما على رسائل ومحادثات خاصة تؤكد نشاطهما)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع..





في سياق آخر، تمكنت الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى تسهيل حصولهم على قروض بدون ضمانات.





كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ربة منزل، مقيمة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بتعرضها؛ لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منها على مبلغ 20 ألف جنيه بزعم منحها قرض بمبلغ 250 ألف جنيه من إحدى الشركات عن طريق إعلانات بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" خلافًا للحقيقة.





فقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم - مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية")، حيث قام المذكور بإنشاء الشركة المشار إليها ("غير مرخصة"، كائنة بمنطقة العباسية بالقاهرة)، وإتخذها مقرًا لممارسة نشاطًا احتياليًا فى مجل الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض، حيث قام بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية تصل إلى 600 ألف جنيه بدون ضمان وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة – خلافًا للحقيقة – وقيامه بالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض وطلبه منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10: 30 ألف جنيه مصرى، وذلك بزعـم كــــونها مصاريف إداريــــــة للقروض المزعومة، منتحلًا اسم أحد الأشخاص فى تعاملاته مع ضحاياه لتضليلهم.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته (112) عروض أسعار لأجهزة كهربائية لشركات تجارية مختلفة، (32) بيان صرف معاش من الجهات الحكومية بأسماء العديد من الأشخاص، عدد (4) طلبات تحويل مرتب، بأسماء أشخاص مختلفة إلى أحد البنوك، كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه، كمية من كروت دعاية للشركة بالإسم المنتحل.



