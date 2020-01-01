استولى على أموال المواطنين.. الأموال العامة تضبط نصاب الزاوية الحمراء

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:24 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى تسهيل حصولهم على قروض بدون ضمانات.

كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ربة منزل، مقيمة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بتعرضها؛ لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منها على مبلغ 20 ألف جنيه بزعم منحها قرض بمبلغ 250 ألف جنيه من إحدى الشركات عن طريق إعلانات بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" خلافًا للحقيقة.

فقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم - مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية")، حيث قام المذكور بإنشاء الشركة المشار إليها ("غير مرخصة"، كائنة بمنطقة العباسية بالقاهرة)، وإتخذها مقرًا لممارسة نشاطًا احتياليًا فى مجل الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض، حيث قام بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية تصل إلى 600 ألف جنيه بدون ضمان وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة – خلافًا للحقيقة – وقيامه بالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض وطلبه منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10: 30 ألف جنيه مصرى، وذلك بزعـم كــــونها مصاريف إداريــــــة للقروض المزعومة، منتحلًا اسم أحد الأشخاص فى تعاملاته مع ضحاياه لتضليلهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته (112) عروض أسعار لأجهزة كهربائية لشركات تجارية مختلفة، (32) بيان صرف معاش من الجهات الحكومية بأسماء العديد من الأشخاص، عدد (4) طلبات تحويل مرتب، بأسماء أشخاص مختلفة إلى أحد البنوك، كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه، كمية من كروت دعاية للشركة بالإسم المنتحل.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار اليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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