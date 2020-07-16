وزير القوى العاملة يتلقي تقريرا عن أحوال العمالة المصرية بلبنان

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:09 م
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أى وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.


وكشف تقرير الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى، أن وزارة العمل اللبنانية شددت على الكفلاء عدم حجز جواز سفر وإقامة العاملين الأجانب الوافدين.

وأكدت وزارة العمل أنها لن تتوانى عن ملاحقة الكفلاء المخالفين والذين يعمدون إلى حجز الأوراق الثبوتية للعاملين لديهم، مشددة على ضرورة أن تبقى هذه الأوراق الثبوتية ومنها جواز السفر والإقامة الأصليين بحوزة العاملات والعمال الأجانب.

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد تبين لها أنه على الرغم من كل التحذيرات السابقة إلا أن بعض أصحاب العمل ما زالوا يعملون إلى ترك العاملات لديهم أمام سفارات بلادهم، الأمر الذي يشكل خرقًا أهم موجب من موجبات المتمثل بتأمين الرعاية والحماية الضرورية للعاملين لديهم.


كما تبين للوزارة أن الكثير منهم يعمدون إلى حجز الأوراق الثبوتية للعاملات والعاملين لديهم، الأمر الذي يشكل خرقا لحق التنقل المصان بموجب الدستور اللبناني، مؤكدة على مضامين بياناتها السابقة، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المخالفين بكل الوسائل القانونية المتاحة، مع التشديد على ضرورة أن تبقى الأوراق الثبوتية، ومنها جواز السفر والإقامة الأصليين بحوزة العاملات والعمال الأجانب.

وفي سياق آخر قررت وزارة العمل اللبنانية تمديد العمل بقبول الفحوصات المخبرية المطلوبة لإنجاز معاملات المستخدمين الأجانب التي تجرى في المختبرات والمستشفيات الخاصة حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك نظرًا لاستمرار الظروف التي يمر بها لبنان نتيجة جائحة "كورونا".

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