أحمد رزق يشارك جمهوره بلحظات تقضيته للعطلة الصيفية

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان أحمد رزق مجموعة من الصور الجديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد رزق في هذه الصور برفقة أولاده الثلاثة عمر ويحيى وحمزة في حمام السباحة يقضون العطلة الصيفية.

وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "ايه الجمال ده ربنا يحفظهم يارب وتفرح بيهم".

يذكر أن أحمد رزق، شارك في السباق الرمضاني 2020 كضيف شرف بمسلسل "الأختيار"، وتدور أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي.

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