رغم كورونا.. رجال أعمال حققوا مليارات الدولار

بصمة عظيمة، تركتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في نفوس رجال الأعمال حول العالم، بعد تضاعف ثروات البعض، رغم الإغلاق الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري، في حين حقق آخرون، خسائر مدوية أثرت على ثرواتهم.





وترصد "الفجر"، رجال أعمال تضاعفت ثرواتهم خلال أزمة كورونا رغم الإغلاق الاقتصادي في النصف الأول من العام الحالي.





بيزوس





لعل جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، أبرز المليارديرات الذين تضخمت ثرواتهم خلال أزمة فيروس كورونا، حيث ارتفعت إلى 165 مليار دولار، جراء الاعتماد على المبيعات الإلكترونية.





مايرز





أما المليارديرة فرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة الملياردير الفرنسي ليليان بيتنكورت، ارتفعت ثروتها بنحو 4.6 مليار دولار خلال ستة أشهر من العام الحالي.





ماكينزي





بينما ارتفعت مكاسب ماكينزي بيزوس، طليقة جيف بيزوس مؤسس أمازون، بنحو 17.5 مليار دولار لتصل ثروتها إلى 54.6 مليار دولار، خلال أزمة كورونا.





ستيف بالمر





أما ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، ارتفعت ثروته 15.2 مليار دولار منذ مطلع العام.





هوانج





كما ارتفعت ثروات الصيني كولين هوانج، بقيمة 25 مليار دولار، خلال أزمة كورونا.





إيلون ماسك





وضمن المليارديرات الذين ربحوا خلال أزمة كورونا، جاء إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس اكس للفضاء، حيث زادت ثروته 24.2 مليار دولار لتبلغ 51.7 مليار دولار.





أمباني





واستطاع الهندي موكيش أمباني، تحقيق ثروات طائلة خلال أزمة كورونا، حيث بلغت ثروته 63.1 مليار دولار، عقب زيادتها بقيمة 4.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



