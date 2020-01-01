نسرين طافش تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخميس 16/يوليه/2020 - 11:15 ص
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع مُحبيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت نسرين طافش صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية شميز باللون الأبيض وعلقت قائله : والنور الذي في العين ليس إلا أثراً من نور القلب ، صباح النور .
وتابعت سؤال اليوم : كيف يمكن لي اليوم أن أزيد قلبي نورا أمانا سلاما و بهجة و كيف يمكن ان يتوسع و ينتشر هذا النور في عالمي على من أحبهم و على من هم حولي؟
وفي سياق آخر، تُشارك نسرين طافش حاليًا في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سميح النقاش، ﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي، ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، كارولين عزمي.
نشرت نسرين طافش صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية شميز باللون الأبيض وعلقت قائله : والنور الذي في العين ليس إلا أثراً من نور القلب ، صباح النور .
وتابعت سؤال اليوم : كيف يمكن لي اليوم أن أزيد قلبي نورا أمانا سلاما و بهجة و كيف يمكن ان يتوسع و ينتشر هذا النور في عالمي على من أحبهم و على من هم حولي؟
وفي سياق آخر، تُشارك نسرين طافش حاليًا في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سميح النقاش، ﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي، ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، كارولين عزمي.