مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.13%

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:01 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث قفز مؤشر السوق بنسبة 0.13% رابحاً 9.71 نقطة ليصل إلى مستوى 7427.75 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% رابحاً 8.47 نقطة ليصل إلى مستوى 8237.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.4 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال.


وصعد 11 قطاعاً بسوق  الأسهم السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.46%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.50%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.81%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والتأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.08%.
 

وقفز 115 سهماً  بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 7.36%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 6.55%، فيما تراجع 56 سهماً على رأسها سهم "أسلاك" بنسبة 1.83%، ثم سهم "مكة" بنسبة 1.64%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم "بحر العرب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 126.1 مليون ريال سعودي.

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