ننشر شروط وطريقة التقديم للحصول على وظيفة محصل بمياه الدقهلية

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن حاجتها للتعاقد مع محصلين بنظام العمولة، وفقا للإعلان رقم ( 2 ) لسنة ٢٠٢٠.

وأوضحت مياه الدقهلية، الشروط الواجب توافرها للمتقدم للوظيفة، وهي أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية: مركز ومدينة المنصورة - ميت غمر - السنبلاوين - ميت سلسيل - نبروه - المطرية - المنزلة.

وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله، ويقتصر التقديم على الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يزيد السن في 1 1 2021 عن 30 عامًا.

وتتضمن الشروط تقديم إقرار ضامن للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو احدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة، وبشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامنًا لأكثر من متقدم.

واوضحت مياه الدقهلية، ان الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد اقفال الدورة ويصرف بدل انتقال وفقًا لأحكام العقد.

وأشارت مياه الدقهلية، الي الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة، واجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة، وأن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

وكشفت مياه الدقهلية، عن انه سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة، ويتم تقديم الطلبات الكترونيا، علي النموذج المعد فقط على الموقع الالكترونى للشركة من هنا.

وأضافت الشركة، أنه لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد او سبق تقديمها، ويلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الالكترونى والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.

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