تصدر جوجل.. الورم الحليمي فيروس خطير يصيب الإنسان بسبب الجنس

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:11 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أحمد القاسم
في الساعات الأخيرة، تصدر الورم الحليمي كلمات البحث على مؤشر "جوجل"، بعد أن أصاب الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين الأمر الذي أدى إلى إنهاء علاقتها بزوجها؛ لأنه كان سبب انتقال الفيروس لها.

وفي هذا الشأن، كشفت الفاشونيستا الكويتية سبب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي قائلة: "زوجي ووالد ابنتي الوحيدة لونا، تسبب لي بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لي مع نساء ليل عشوائيات، وهذا سيجعلني إنسانة ناقصة ولكنني سأكون بخير".

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن فيروس الورم الحليمي بعد تلك الواقعة: 

فيروس الورم الحليمي البشري الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

الفيروس يتسبب في سرطان عنق الرحم لدى النساء وسرطان البروستات عند الرجال.

يتسبَّب نوعان من فيروس الورم الحُليمي البشري "16 و18" في 70% من سرطانات عنق الرحم والآفات السابقة لتسرطُن عنق الرحم، وسرطان عنق الرحم ثاني أكثر السرطانات شيوعًا لدى النساء القاطنات في مناطق أقل تقدمًا، بما قُدِّر بـ 000 570 حالة جديدة في عام 2018 "84% من الحالات الجديدة على النطاق العالمي".

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري موجود وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات.

تشمل المكافحة الشاملة لسرطان عنق الرحم الوقاية الأولية "التطعيم ضد فيروس الورم الحُليمي البشري"، والوقاية الثانوية "فحص ومعالجة الآفات السابقة للتسرطُن"، والوقاية المتخصّصة "تشخيص وعلاج السرطان الغازي لعنق الرحم" والرعاية الملطِّفة.

حسب العلماء نحو 8 من كل 10 أشخاص سيصابون بفيروس الورم الحليمي البشري في مرحلة ما من حياتهم.

هناك مئات الأنواع المختلفة من الفيروس، حيث أنه من المعروف أن هناك 13 نوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري.

من الأعراض الظاهرية للفيروس إنه يتسبب في ظهور بثور على الجلد أو الأغشية المخاطية.

يذكر أن الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 من أب كويتي وأم أردنية، تحمل الجنسية الكويتية، وتقيم حاليًا بالإمارات، وهي عارضة أزياء شهيرة، وحصدت جائزة غولدن شاين لعام 2017، ومحررة مجلة فيلفيت، وصاحبة العلامة التجارية دوار روان المختص بأدوات المكياج ومستحضرات التجميل. 

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