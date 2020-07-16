أمينة خليل تتصدر التريند بعد الاحتفال بـ"خطوبتها".. وهذا موعد الزواج

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:33 ص
أمينة خليل وخطيبها
أمينة خليل وخطيبها
تصدرت الفنانة أمينة خليل تريند جوجل اليوم الخميس الموافق 16/7/2020، وهذا بعد انتشار صور خطوبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت العديد من إعجاب المتابعين.

واحتفلت أمينة خليل، بخطبتها على رجل الأعمال المهندس عمر طه، واقتصر الحفل على أفراد العائلتين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، المقرر الالتزام بها لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن موعد زواج أمينة خليل، تبين أنه من المقرر أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل، عقب انتهاء تفاصيل المنزل وخلافه.

وشهد حفل خطوبة أمينة خليل حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع في مقدمتهم الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.
 
ويشار إلى أن أمينة خليل عرض لها مسلسل " ليه لأ" ، المسلسل يدور في إطار اجتماعي يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار، وتصدر التريند أكثر من مره لبحث الجميع عنه ومتابعته.
 
ونالت أغنية "اللي قادرة"، تتر مسلسل ليه لا إعجاب المتابعين عبر السوشيال ميديا، من غناء آمال ماهر، ومن كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

ومسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، ويشاركها البطولة العديد منم الفنانين منهما هالة صدقي وعمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎

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