القومي للمرأة يطلق منصة "قوتي في حرفتي": ندعم الماهرات

قالت مي محمود، مدير مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس أطلق منصة إليكترونية "قوتي في حرفتي" لدعم المرأة، مشيرة إلى أنهم وجدوا أن المرأة تعتبر حرفتها ثروتها، وكنزها، وقوة في يدها، وتسعى لتنميتها، لتحسين مستواها.





وأشارت "مي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن بحث رواد ورائدات الأعمال عن السيدات اللاتي لديهن مهارة مختلفة أحد أسباب إطلاق المنصة، معلقة: "هناك بحث عن السيدات اللاتي يحترفن المهن المختلفة.. بنحاول نقرب بين صاحب العمل والسيدة الماهرة".





وأطلق المجلس القومي للمرأة منصته الإلكترونيه "قوتى في حرفتي" والتى تلتقي فيها رائدات الأعمال مع صاحبات المهارات والحرف اللاتى لديهن قدره على تقديم منتج أو خدمه، وذلك فى إطار جهود المجلس لتقديم الخدمات التى تساهم فى تحقيق الاستفادة لصاحبات المشروعات وسد العجز فى العماله الماهره.





وتهدف المنصة الالكترونيه إلى تسليط الضوء علي صاحبات المهارات والحرف وتشبيكهن بسوق العمل، كما ترحب المنصه بكل المهتمين بالتمكين الاقتصادى للمرأه وادماجها فى قطاع المشروعات الصغبره وسوق العمل.





أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بما قدمته إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن البدء في توثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" يتضمن شهادات مصورة لنساء من مختلف المحافظات، ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، حول تفاصيل حياتهن اليومية وما لقيته المرأة بشكل خاص من معاناة في ظل





وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها من توثيق إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لحالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" والذي يترجم دور الفن الهادف والمنشود من قضايا مجتمعه وبالأخص قضايا المرأة.



