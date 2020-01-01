وزير النقل يبحث آخر مستجدات الخط الرابع للمترو بالهرم (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:27 ص
ارشيفية
ارشيفية
كرستينا عياد

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أنه تم نهو التعاقد على الأنظمة والأجهزة للمرحلتين الأولى والثانية بالخط الرابع لمترو الأنفاق، بالكامل مع تحالف شركتي (ميتسوبيشي وتالس)، وجار نهو التعاقد على الوحدات المتحركة مع شركة ميتسوبيشي العالمية وعلى الأعمال الإنشائية للخط والتبطين للنفق وإنشاء المحطات مع الشركات المصرية واليابانية خلال شهر.

 

وأكد الوزير على أهمية العمل سويا على بدء تنفيذ الأعمال على الأرض سواء بالشركات المصرية أو بالتعاون بين الشركات المصرية واليابانية وتحت إشراف الاستشاري الياباني.

 

جاء ذلك خلال عقد الوزير اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ماساكى نوكى السفير الياباني بالقاهرة؛ لبحث آخر المستجدات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق وذلك بحضور ممثلي الجايكا في مصر وطوكيو ومسئولي وزارة النقل.

 

أشاد وزير النقل بالتعاون مع الجانب الياباني في مختلف المجالات وخاصة في مجال النقل مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على استمرار التعاون بين الجانبين المصري والياباني في تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو، مؤكدا على قدرة الشركات المصرية على تنفيذ الخط الرابع للمترو بما اكتسبته من خبرات سابقة في المشاركة في أعمال الخط الأولي والثاني والمرحلة الأولي والثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق.

 

وكذلك القيام بتنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث بالكامل وانفاق قناة السويس بمفردها ولكن هناك رغبة من الجانب المصري في اشتراك الشركات اليابانية في تنفيذ المشروع من منطلق الحرص على استمرار التعاون بين وزارة النقل والشركات اليابانية ومؤسسة الجايكا.

 

وأكد الوزير، أن مصر أصبح لديها شركات محترفة تتمتع بخبرة وكوادر متميزة لتنفيذ اي مشروعات انفاق وتمتلك المعدات وماكينات الحفر التي تؤهلها للعمل سواء داخلها او خارجها وكذلك قدرتها على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للتنفيذ.

 

وطالب وزير النقل مؤسسة الجايكا اليابانية بإصدار شهادة عدم الممانعة لمجموعة أعمال الجزء الغربي بطول 14 كم والذي يمتد في المسافة بين الجيزة وحدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر والتى ستقوم بتنفيذها الشركات المصرية كما أكد على ثقته على استمرار التعاون مع الشعب الياباني المحب للحياة والإنسانية ومع الحكومة اليابانية وحرصهما على التعاون ونقل التكنولوجيا اليابانية الخاصة بمجال مترو الأنفاق إلي الجانب المصري.

 

ومن جانبه أشاد السفير الياباني بجهود وزارة النقل في تطوير كافة قطاعات المنظومة، مؤكدا حرص الجانب الياباني علي استمرار التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ مثل هذه المشروعات المهمة.

 

وأفاد وزير النقل بضرورة المتابعة بين الجانبين وعقد اجتماعات مكثفة ومستمرة مع السفير الياباني ومسئولي الجايكا وهيئة الأنفاق للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الجانبين.


وزير النقل يبحث آخر مستجدات الخط الرابع للمترو بالهرم (صور)
وزير النقل يبحث آخر مستجدات الخط الرابع للمترو بالهرم (صور)
وزير النقل يبحث آخر مستجدات الخط الرابع للمترو بالهرم (صور)
وزير النقل يبحث آخر مستجدات الخط الرابع للمترو بالهرم (صور)
وزير النقل يبحث آخر مستجدات الخط الرابع للمترو بالهرم (صور)
وزير النقل يبحث آخر مستجدات الخط الرابع للمترو بالهرم (صور)

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