طفل في الثامنة من عمره يحقق أرباح بقيمة 26 مليون دولار

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اشتهر خلال الفترة الاخيرة طفل يدعي، رايان كاجي، يبلغ من العمر 8 سنوات، والذي بدأ قناته "عالم رايان" على يوتيوب لاستعراض لعبه أمام أفراد أسرته والصغار الآخرين. وعادة ما يظهر بمقاطع كاجي المصورة والديه شيون ولوان، وتجتذب ملايين المشاهدات أسبوعيا.





ساعد في شهرة القناة إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء فيروس كورونا المستجدن وقد حقق الطفل ارباح بقيمة 26 مليون دولار ليصبح صاحب أعلى دخل من صناعة المحتوى على الإنترنت في 2019، ولديه الآن 25.7 مليون متابع.





بدأ شغف كاجي بمقاطع الفيديو على اليوتيوب منذ أن كان صغيرا.، ويسعي لتقديم محتوى يدور حول الأنشطة المرحة داخل المنزل ومقابلات تعليمية مع خبراء الفيروسات.





ويقول كاجي: "عندما كنت في الثالثة شاهدت مجموعة من الأطفال الصغار الآخرين على يوتيوب وسألت والدتي عما إذا كان بإمكاني فعل ذلك أيضا فأجابتني 'نعم'".





