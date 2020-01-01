رامي جمال: وقت الجد في ضهر جيشنا

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حرص الفنان رامي جمال أن يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



حيث كتب رامي جمال قائلاً: "وقت الجد في ضهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا وتحيا وستحيا مصر بإذن الله ما يحدث ليس صدفه ولكن الله خير حافظ".



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية هو ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، فهماني، استغنيت،بيهم كلهم،مش ملاحظ حاجة،مين غيرك في القلب،فكرة المتساب،أنا لوحدي،سقف،اللى مشيوا،أدف يا مراكبي،مش دلوقت، لقلبك سلام، عيونك خطر.