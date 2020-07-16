تسجيل إصابات جديدة بكورونا معظمها لقادمين من العراق بكوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، إصابة مجموعة من الأشخاص بفيروس كورونا المستجد وسط المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من العراق، حيث عاد ما يقرب من 100 مواطن إلى بلادهم مؤخرا.

وكشفت السلطات الصحية الكورية الجنوبية ، عن إصابة اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من العراق بفيروس كورنا في مدينة تشانغ وون بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي جنوب شرق البلاد.

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مع الكشف عن بؤرة جديدة للوباء داخل كنيسة في العاصمة سيئول.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، بيانًا رسميًا أكدت فيه أن 31 من الإصابات الجديدة محلية والـ20 الأخرى وافدة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد حتى الآن إلى 12653، بينها 282 حالة وفاة، دون تسجيل وفيات جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 15 من الإصابات الجديدة تعود إلى العاصمة سيئول، بالإضافة إلى 12 إصابة رصدت في مقاطعة غيونغي المحيطة بالعاصمة.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أعلنت أن تسعة من المصابين الجدد على صلة بكنيسة وانغسونغ الكبيرة في منطقة غواناك بسيئول، التي تحولت إلى بؤرة جديدة للفيروس بعد اكتشاف حالة إصابة فيها الأربعاء الماضي.