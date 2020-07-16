تجدد الاشتباكات المسلحة بين أرمينيا وأذربيجان على الحدود بين البلدين

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:33 ص
اشتباكات الحدود
اشتباكات الحدود
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بتجدد الاشتباكات المسلحة بين أرمينيا وأذربيجان في المناطق الحدودية بين البلدين.

 

وكان متحدث في وزارة الخارجية الأذربيجانية، أعلن أن وزير الخارجية الأذربيجاني، إلمار ماميدياروف، سيلتقي نظيره الأرميني، زوغراب مناتساكايان، يوم 26 سبتمبر، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، إلمار ماميدياروف، ووزير خارجية جمهورية أرمينيا، زوغراب مناتساكايان، وبوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيلتقيان يوم 26 سبتمبر 2018، على هامش الدورة 73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. وسيشارك في اللقاء أيضا، الممثل الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنجي كاسبرشيك".

 

وأوضح المتحدث أن اللقاء سيبحث العملية التفاوضية لتسوية النزاع الأرميني الأذربيجاني.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم "قره باغ" ذي الأغلبية الأرمينية، بدأ في عام 1988، عندما أعلن الإقليم خروجه من جمهورية أذربيجان الاشتراكية. وأدى النزاع المسلح في المنطقة لفقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم. ومنذ عام 1992 تجري مفاوضات لتسوية النزاع في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا.

 

وتصر أذربيجان على الالتزام بمبدأ وحدة أراضيها، في حين تدافع أرمينيا عن مصالح قرع باغ غير المعترف بها دوليا، كونها ليست طرفا في المفاوضات

 

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