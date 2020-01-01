"أنامل العازفين" تبدع قطعة فنية أثرية بمتحف المركبات الملكية (فيديو)

كأوركسترا متناغمة يعمل فريق ترميم متحف المركبات الملكية، والذي تدق أنامل عازفيه على أرقى القطع الأثرية التي خلفتها لنا أسرة محمد علي باشا، والتي تحتاج منهم إلى عناية عازف قيثارة، وإحساس فنان يدرك أن نغمة واحدة خارج السياق سوف تخلق لحنًا لا تستسيغه عين الرائي، فمحبي الآثار يسمعون بأعينهم، ويرون بآذانهم.





توثيق لحظة فض لوحة زيتية

استطاعت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية أن تكون شاهدة على عملية فض تغليف إحدى اللوحات الزيتية الأثرية، والتي تخص الملكة جلنار زوجة الخديوي إسماعيل، أحد أهم القطع الأثرية التي وصلت حديثًا إلى متحف المركبات الملكية في بولاق، قادمة من متحف قصر المنيل، حيث ستكون ضمن سيناريو عرض المتحف.









وراقبت الكاميرا تلك المراحل، والتي بدأت بإدخال اللوحة محاطة بكل وسائل الحماية الممكنة إلى داخل معمل ترميم المتحف، ثم بدأ المرممين التعامل بدقة ورفق لإزالة مواد التغليف عن اللوحة، والتي بدأت تظهر للعيان جميلة شامخة تعبر عن وجهة نظر فنان ضرب منذ ما يقرب من مائتي عام بفرشاته لإظهار إحدى سيدات العائلة المالكة في أرقى صورة ممكنة.





عملية دقيقة تستغرق شهرا

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة إيمان نبيل، مدير ترميم متحف المركبات الملكية في بولاق، والمتخصصة في ترميم اللوحات الزيتية، إن عملية ترميم اللوحة قد تستغرق أشهرًا، وهنا يعمل الفريق بشكل جماعي لإنجاز العمل بالإتقان المطلوب في أقصر فترة ممكنة.



